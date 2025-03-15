تعيين المؤقتين والصحف المعطلة.. البلشي يكشف عن أسباب ترشحه مجددًا على مقعد نقيب الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين 2025، إن قرار ترشحه جاء لاستكمال ما بدأه خلال دورته النقابية السابقة في ملفات الحريات والصحف المعطلة وتعيين الزملاء المؤقتين.. وغيرها من الملفات التي تخص جموع الصحفيين.

وأوضح البلشي، خلال حواره مع "مصراوي" أنه حال فوزه بمقعد نقيب الصحفيين 2025، سيسعى لتفعيل قانون إصدار الصحف الذي ينص على أنه يشترط لإصدار صحيفة الإعلان عن تعيين 70% من قوتها البشرية، وذلك في إطار المحافظة على حقوق الصحفيين الاقتصادية.

ولفت البلشي إلى أن ضيق سقف الحريات تسبب في زيادة نسبة الصحفيين العاطلين خلال السنوات الأخيرة، وعزوف الكثير من القراء على شراء الصحف؛ مما نتج عنه ضعف أعداد التوزيع، وانعكس بالسلب على الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

وإلى نص الحوار..

- بدايةً، ما سبب ترشحكم لفترة جديدة؟

إن ترشحي لفترة جديدة على مقعد نقيب الصحفيين يأتي من أجل استكمال ما بدأناه خلال الفترة الماضية؛ حيث كانت نقابة الصحفيين معطلة تمامًا عن القيام بواجباتها قبل أن أنتخب نقيبًا للصحفيين؛ حيث كان المبنى يفتقد أبسط الإمكانات التقنية والمعلوماتية التي تمكنه من خدمة أعضائه.. ولكن استطعنا خلال السنوات الماضية أن نعيد إحياءه من جديد؛ من خلال تحديث سيستم النقابة وتطوير مركز التدريب التابع لها، بهدف دعم الموارد المادية وتعزيزها.

وفتحنا عددًا من الملفات المهمة التي يستوجب استكمالها وقتًا إضافيًّا؛ أبرزها التشريعات المتعلقة بقوانين الإعلام وحرية تداول المعلومات وقانون الصحافة الذي من شأنه أن يمنح الصحفيين الإلكترونيين أحقية الالتحاق، وملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية والأجور والصحف الحزبية.. وغيرها من الملفات التي اقتحمناها، تستدعي وقتًا إضافيًّا لاستكمالها؛ لا سيما ملف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًّا الذي يستوجب المزيد من الجهد والعمل.

- ما أسباب زيادة نسبة الصحفيين العاطلين؟

سبب زيادة نسبة الصحفيين العاطلين خلال السنوات الأخيرة هو الأزمة التي تمر بها المهنة بشكل عام وضيق سقف الحرية الذي تسبب في عزوف الكثير من القراء على شراء الصحف؛ مما نتج عنه ضعف أعداد التوزيع، وانعكس بالسلب على الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

لكننا نسعى لمواجهة التعطل التي يعانيه الصحفيون من خلال تفعيل قانون إصدار الصحف الذي ينص على أن شرط إصدار صحيفة بعد الإعلان عن تعيين 70% من قوتها البشرية، وذلك من شأنه أن يقضي على ظاهرة تعطل الصحفيين التي يعانيها الكثير من الزملاء.

- أليست الصحافة الإلكترونية والسوشيال ميديا هما السبب في ضعف الصحف خلال الفترة الحالية؟

غير صحيح؛ الصحافة الإلكترونية وصحافة السوشيال ميديا لم تكونا سببًا في الأوضاع الحالية للصحف الورقية، والدليل على ذلك ما سبقهما من اختراعات ووسائل ظن حينها أنها ستقضي على الصحف الورقية، فعندما ظهر الراديو قيل إن الصحف الورقية انتهت، وعندما ظهر التليفزيون قيل إن الصحف الورقية انتهت، وعندما وصل طبق القمر الصناعي قيل إن الصحف الورقية انتهت... ومع ذلك ظلت الصحف الورقية متماسكةً برونقها ولم تنتهِ في ظل تعدد الوسائل، ودعني أؤكد أن الموبايل ما هو إلا وسيلة صحفية ضمن الوسائل، لكن ضعف الصحف الورقية يرجع إلى ضعف المحتوى الصحفي .

- ماذا عن مشروع مدينة الصحفيين؟

نفَّذنا عددًا من الخطوات المتعلقة بمشروع مدينة الصحفيين المقر إقامتها بمدينة 6 أكتوبر؛ حيث بدأنا المزايدة وتقدم 7 شركات حتى الآن، ومن المنتظر أن تطرح التساؤلات لها خلال الفترة المقبلة؛ لاختيار الشركة التي ستنفذ المشروع.

- ما آخر تطورات توصيات تنفيذ المؤتمر العام السادس؟

خاطبنا الحكومة بكل التوصيات التي أعلناها عقب المؤتمر، وطالبنا بسرعة العمل على تنفيذها، وبالفعل وجدنا ردودًا إيجابية؛ حيث علمنا من مصادر لنا بمختلف الوزارات أن هناك حراكًا لتنفيذ كل التوصيات، وذلك بعد أن أحالتها الحكومة ووزارة التواصل السياسي والشؤون النيابية.

ويجري حاليًّا بوزارة المالية فحص طلب النقابة بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب 30%ـ ونتوقع صدور القرار في الفترة المقبلة.

- البعض يصنف المرشحين على مقعد النقيب بحسبهم على تيارات معينة.. فما رأيك؟

لا شك أن تصنيفات المرشحين على تيارات وحسابات وفصائل تعد أدوات بأي انتخابات؛ لكني كمرشح على منصب نقيب الصحفيين أفضل أن تكون المنافسة والحسابات على الجمعية العمومية فقط، كون ممثلها يعد لسانًا ومطلب كل عضو بها، وأتمنى أن تكون منافسات الانتخابات المقبلة على أفضل وجه.

- حدثنا عن علاقتك بالمرشح عبد المحسن سلامة؟

علاقتي بالمرشح على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، جيدة للغاية، وأقدمت على استقباله أمام أسانسير النقابة حين قدم أوراق ترشحه، ودعوته إلى حضور كل الفاعليات التي نظمتها النقابة خلال السنوات الماضية، وكان يستجيب بالحضور في بعضها ويعتذر في البعض الآخر، فنحن نتنافس من أجل الجمعية العمومية، وفي نهاية الأمر يجمعنا بيت واحد هو نقابة الصحفيين.

- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعض التلاسنات من قِبل مؤيديك ومؤيدي المرشح عبد المحسن سلامة؟

طالبت أكثر من مرة بوقف أي تلاسنات أو كلمات غير لائقة، ودعوت إلى التفرقة بين النقد والتلاسن؛ لأننا أبناء بيت واحد ونقابة واحدة.. وعقب إعلان فوزي في الانتخابات الماضية قمت بزيارة المرشح الخاسر، خالد ميري، الذي اعتبره زميل دراسة؛ لأستمع إلى رؤيته حول ملفات النقابة، وهذا ما سأفعله بعد الانتخابات الحالية.

- ختامًا؛ أذكر لنا موقفًا لن تنساه؟

في عام 1998 خلال أولى سنوات عملي الصحفي، كان هناك أحد التجمعات العمالية، وتوجد مطالب لعمال متضررين من الشركة، بمحافظة الإسكندرية، والتقيت عضو اتحاد النقابة الفرعية الذي كان ضمن العمال المتضررين، وأجريت معه حوارًا ونشرته.

وقررت الشركة بعدها بفصل العامل، وحينها شعرت بحزن كبير، وكنت قد قررت أن أترك العمل الصحفي كوني تسببت في قطع رزق ذلك الشخص، وقُمت بالاتصال به، وذهبت إلى الإسكندرية للقائه، وبالفعل قابلني بصدر رحب قرب محطة قطار سيدي جابر، واحتضنني وهمس في أذني، قائلًا "إوعى تفتكر إنك السبب في فصلي.. همَّ كده كده كانوا هيفصلوني، ولازم تكمل عشان نكسب"، وبالفعل استكملت عملي وتغطيتي للأزمة، حتى أصدرت الشركة قرارًا بعودته إلى العمل.

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