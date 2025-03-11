صور.. النقل تستهدف تنفيذ 17 محورًا جديدًا على النيل حتى 2030

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل وهيئاتها المختلفة، أعمال تنفيذ مشروع تقليل المسافات البينية بين محاور النيل وبصفة خاصة بالنسبة لمحافظات الصعيد.

وتستهدف الوزارة، تنفيذ 17 محورًا جديدًا على النيل، بالإضافة إلى 18 محورًا تم الانتهاء منها منذ عام 2014 وحتى الآن.

ويبلغ عدد محاور النيل في مصر حتى الآن 56 محورًا، 38 منها قبل عام 2014، و18 منذ 2014 وحتى الآن.

كما تستهدف الوزارة، تنفيذ 17 محورًا حتى عام 2030، ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محـورًا وكوبري.

موقف تنفيذ محاور النيل

منذ شهر يونيو 2014 تم التوجيه بتقليل المسافة بين محاور النيل لـ 25 كم، عبر تنفيذ 35 محورًا جديدًا تشمل 22 محورًا بالصعيد.

ومنذ 2014 وحتى الآن،تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورًا، فيما يجرى تنفيذ 17 محورًا حتى 2030، للوصل إلى مستهدف إجمالي بحلول عام 2030 بعدد 73 محورًا.

وتخدم محاور النيل، المشروعات التنموية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، كما توفر الآلاف من فرص العمل للشباب والشركات المصرية التي تنفذها.

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