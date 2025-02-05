الآن.. أمطار على القاهرة والجيزة

سفيرة النرويج عن تهجير الفلسطينيين: معاناة غزة لا يمكن تخيلها.. وندعم حل

كتب-عمرو صالح:

تصوير- محمد معروف:





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، عن وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية لسماء القاهرة يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط لحركة الرياح على مناطق متفرقة.

وتشهد محافظات القاهرة والجيزة، الآن سقوط أمطار خفيفة على معظم الأنحاء يصاحبها برودة في الجو وانخفاض بقيم درجات الحرارة.

وكانت الهيئة قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة موضحة أنه من المتوقع نشاطا لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج ما بين ( 4 إلى 6 أمتار ).

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال فترات المساء وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل من (2 إلى 3 ) درجة مئوية.

وحذرت الهيئة سكان القاهرة الكبرى والوجه البحرى والمناطق الداخلية بعدم الانخداع بالاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة

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