الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

وزير الدفاع يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا.

ويستعرض مصراوي الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية :

-استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

- تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

- سرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

- أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.