وزير السياحة والآثار: الحفاظ على الأثر أهم من العائد الاقتصادي

كتب- محمد لطفي:

02:28 م 17/01/2026

مؤتمر الآثار والتراث قوة مصر الناعمة

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن قضية الاستدامة قضية مهمة جدًا لضمان استمرار المشاريع الثقافية والأثرية.

وأضاف "فتحي"، خلال تعليقه على الجلسة الثالثة في المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار تحت عنوان "الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أن الحفاظ على الأثر له مرتبة متقدمة على تحقيق العائد الاقتصادي.

وتابع "فتحي": التعامل مع الحرف التراثية لا بد أن يكون احترافيا، خاصة أن ازدياد أعداد العاملين دون جودة يقتل المهن، لأن "معلمين" المهنة يتركونها لأنها "مبتجيبش همها"، ولا بد أن يكون للمهنة هيبة، مشيرًا إلى أهمية وجود ضوابط لأن الكثير من الوزارات والهيئات بدأت تعمل دورات في هذا الصدد.

وأكمل: لا بد من دراسة كل مشروع تراثي وأثري، بشكل اقتصادي، لأن التكرار لا يخلق ميزة تنافسية، وإنما يضر الوسط الأثري.

وحول السياحة الثقافية، أكد "فتحي"، أن مصر بها تنوع سياحي كبير، لما تحمله من مقومات تتميز بها، مشيرًا إلى أن التعامل مع القطاع الخاص من أهم ما يكون إلا أن الضوابط الحاكمة أمر غير سهل لأن العقود عادة تكون طويلة الأمد.

وواصل: طرحنا تطوير نزلة السمان أمام الأهالي، للتعاون مع الدولة لأنني أريد أن يكون هؤلاء الناس متعاونين مع الدولة، ومن يكون له مشروع فليتقدم به.

