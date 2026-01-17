"هدية مصر للعالم".. 17 صورة تكشف عن مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن مشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بسانت كاترين، يعد إنجاز دولي جديد يُضاف لسجل المحافظة، خاصة بعد حصول المشروع على الجائزة الأولى في مؤتمر ومعرض "الشرق الأوسط لاند سكيب 2025" بأبوظبي، تحت شعار الطبيعة والمجتمع، وهذا يعد تأكيدًا على رؤية تنموية تحترم البيئة وتُعزز القيمة الحضارية والثقافية للمنطقة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي هذا المشروع اهتمامًا خاصًا، ويعتبره هدية مصر للعالم، كونه يضع مدينة سانت كاترين في مكانتها الدينية والبيئية التي تستحقها عالميًا، لذا أسند لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عملية تطوير المدينة بالكامل، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي، والذي جعلها مختلفة عن كافة المدن السياحية العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يجري تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، تمويل هيئة المجتمعات العمرانية، مما ساهم في تحويل المدينة إلى مزار روحاني عالمي، يستقطب محبي السياحة الدينية الروحانية، والجبلية، والاستشفائية، والبيئية على مستوى العالم، خاصة أنه جرى إنشاء فنادق على أعلى مستوى، ومناطق ترفيهية للزوار، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي لطبيعة المحمية البكر.

وكان قد أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن وزارة الإسكان قامت بوضع مخطط متكامل للمشروع على أسس تخطيطية وتصميمية تهدف إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي، مع إنشاء غطاء نباتي طبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة، مثل أشجار الزيتون، واستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية في كل أعمال اللاندسكيب، والحفاظ على الرؤية البانورامية للطبيعة التي تتميز بها سانت كاترين.

وأكد أنه جرى إصدار قرار بتحويل كافة مركبات النقل العام بها إلي مركبات كهربائية، وإنشاء 3 محطات للشحن الكهربائي، وأكثر من 11 كيلو متر مسارات للمشاة والدراجات، وذلك في إطار الحفاظ على سانت كاترين كمدينة خضراء.

وأضاف اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، أن الجهاز المركزي للتعمير متمثلاً في الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء قام بنهو الأعمال بمبنى وساحة السلام، ومبنى الزوار، وممشى وادي الدير، والبازارات السياحية، والمجمع الشرطي، والمباني الأمنية، والمجمع الحكومي الجديد، والنادي الاجتماعي، والمرافق، والاتصالات.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق التيار الكهربي على محطة محولات سانت كاترين الجديدة، وجاري إطلاق التيار الكهربي على جميع مكونات المشروع، والانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات والفرش واللاند سكيب بالنزل البيئي، والفندق الجبلي، والمنتجع السياحي، والحي السكني بالزيتونة، معلنًا أنه جرى طرح المشروع على كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت السياحية، لإدارة وتشغيل المنشآت الفندقية بالمشروع.

جدير بالذكر، أن المشروع يتضمن مركز الزوار الجديد : بالوادي المقدس على مساحة 3170 متر مربع، ويمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر، ومبنى وساحة السلام على مساحة 12 ألف متر مربع، وفندق جبلي متكامل علي مساحة 12900 متر مربع، والنزل البيئى الجديد "الامتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 متر مربع، وحي سكني جديد بمنطقة الزيتونة، ويشمل إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الأفواج السياحية المتوقعة للمدينة بعد التنمية (ويتضمن 21 مجمع فندقي بإجمالي 546 وحدة سكنية فندقية، تطوير المنطقة السياحية، من خلال إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ويضم 4 فيلات علي مساحة 520 متر مربع، و17 شاليه على مساحة 3660 متر مربع، ومنطقة تجارية "بازارات" تضم 16 بازار.

كما يتضمن نادي اجتماعي جديد على مساحة 1600 متر مربع، لتوفير متنفس خدمي رياضي ترفيهي لأهالي المدينة ، وإقامة مشروع صحى استشفائي عالمي، والاستفادة من الكوادر المحلية التي تتميز بها سانت كاترين في العلاج بالأعشاب الطبيعية، وتطوير منطقة وادي الدير، ومركز المدينة التراثي القائم، ومنطقة إسكان البدو التي تتضمن 231 منزل بدوي، من خلال تكسية المنازل بحجر كاترين ليتماشى مع طبيعة المكان، وتنسيق الموقع العام وإنشاء خدمات، مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر وتشكيل الجبال والوديان.

وإنشاء المجمع الإداري الجديد على مساحة 16800 متر مربع، وتنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين ليكون متنزه طبيعي، ومسارات مشاه ودراجات ومزارع أشجار زيتون، وتطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق، إلى جانب تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل معالجة مخرات السيول التي جرى مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة.

وتوصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة، لتشغيل التطوير والتوسع المستقبلي شاملة إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 40 ميجا فولت أمبير، والتي جرى رفعها إلى قدرة 75 ميجا فولت أمبير، وتنفيذ خط الربط الهوائي جهد 220 ك. ف من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كيلو متر، مع توسعة محطة محولات نويبع القائمة بإضافة عدد 2 خلية وعدد 2 ممانع قدرة 25 ميجا ف أ جهد 220 ك .ف، للربط مع محطة سانت كاترين، وإنشاء مباني المحولات والموزعات، ومد الكابلات الأرضية.