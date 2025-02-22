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أجواء شديدة البرودة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الأحد

05:47 م السبت 22 فبراير 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا، أشارت فيه إلى استمرار الموجه الباردة غدًا الأحد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (بورسعيد - العريش - رفح) تكون خفيفة على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مطروح).

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وسرعة الرياح 40: 60 كم/ س وارتفاع الأمواج 3 أمتار.

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