اللواء سمير فرج: لن نقبل تقسيم السودان

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن السودان عمق استراتيجي للأمن القومي المصري، والقاهرة لن تقبل أي تقسيم بدولة السودان أو الإضرار بمصالح شعبها خاصة في ظل الظروف القاسية التي تشهدها أراضيها.

وأوضح "فرج"، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن النيل الأزرق يجمع بين دولتي المصب السودان ومصر، مشيرًا إلى أن حماية جريانه واستمرار تدفق مياهه، هو موقف واحد لكلا الدولتين باعتباره شريان حياة للشعبين الشقيقين.

وحول الأحداث ومحاولات الانقسام التي شهدها السودان خلال السنوات الأخيرة، قال الخبير الاستراتيجي إن السودان شهد أكبر مجاعة إفريقية في العصر الحديث، متابعًا: مطالب مصر بوقف الحرب تأكيد لرفضها على الإضرار بالأراضي السودانية أو تقسيمها.

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قد أجرى زيارة إلى مصر، وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت خلاله أن "هناك خطوطًا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي السوداني".

من بين تلك "الخطوط الحمراء"، وفق البيان الرسمي، الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان، إضافة إلى الرفض القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها.

وأكدت مصر حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها.

