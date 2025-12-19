مختار جمعة: الجماعات المتطرفة لا تزال تعمل على تجنيد عناصر موالية لها

أكد الدكتور محمد مختار جمعة مساعد حزب حماة الوطن لشئون تنمية الوعي المجتمعي وزير الأوقاف السابق، على ضرورة المواصلة لمكافحة التطرف والنخاس الفكري الذي يستهدف بث الأفكار الشيطانية بوعي المواطنيين مؤكدا على أن الجماعات الإرهابية لازلات تحاول استقطاب وتجنيد البعض بمختلف دول العالم.

وقال جمعة في منشور عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "الجماعات الإرهابية والمتطرفة لا تزال تعمل على تجنيد عناصر موالية لها".

وتابع: الأمر يحتاج إلى مزيد من اليقظة والجهد سواء تجاه نشاط داعش والقاعدة في كثير مناطق العالم أم تجاه الخلايا النائمة التي تحاول إعادة بناء نفسها داخليا.

