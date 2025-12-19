إعلان

مختار جمعة: الجماعات المتطرفة لا تزال تعمل على تجنيد عناصر موالية لها

كتب-عمرو صالح:

09:32 م 19/12/2025

الدكتور محمد مختار جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمد مختار جمعة مساعد حزب حماة الوطن لشئون تنمية الوعي المجتمعي وزير الأوقاف السابق، على ضرورة المواصلة لمكافحة التطرف والنخاس الفكري الذي يستهدف بث الأفكار الشيطانية بوعي المواطنيين مؤكدا على أن الجماعات الإرهابية لازلات تحاول استقطاب وتجنيد البعض بمختلف دول العالم.

وقال جمعة في منشور عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "الجماعات الإرهابية والمتطرفة لا تزال تعمل على تجنيد عناصر موالية لها".

وتابع: الأمر يحتاج إلى مزيد من اليقظة والجهد سواء تجاه نشاط داعش والقاعدة في كثير مناطق العالم أم تجاه الخلايا النائمة التي تحاول إعادة بناء نفسها داخليا.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 21.23.04

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

يبدأ الأحد المقبل.. الأرصاد تكشف توقعات طقس شتاء 2025

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد مختار جمعة مساعد حزب حماة الوطن لشئون تنمية الوعي مكافحة التطرف والنخاس الفكري الجماعات المتطرفة لا تزال تعمل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟