تشهد محركات البحث في الساعات الأخيرة إقبالاً كبيرا من الجمهور على متابعة بث مباشر الحلقة الحادية عشر من برنامج دولة التلاوة، الذي يحظى بشعبية واسعة داخل مصر وخارجها في العالم الإسلامي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز طرق متابعة الحلقة ومعلومات عن لجنة تحكيم البرنامج والقنوات الناقلة له والجوائز التي يمنحها للفائزين.

ويقدم برنامج دولة التلاوة جوائز مالية وفنية قيمة، تجاوزت 3.5 مليون جنيه، وتشمل:

•جوائز مالية ضخمة للفائزين تقديراً لمهاراتهم في التلاوة.

•تسجيل المصحف كاملاً بصوت الفائزين، ليتركوا بصمة فنية خالدة.

•فرصة إمامة التراويح في مساجد كبرى خلال رمضان، ما يمنح الفائزين منصة مميزة للتواصل مع الجمهور.

لجنة تحكيم الحلقة 11 من برنامج دولة التلاوة

تضم اللجنة مجموعة من أبرز الخبراء في علوم التلاوة والصوت لضمان تقييم المشاركين وفق أعلى المعايير، وهم:

•الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف.

•الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

•الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

•القارئ طه النعماني.

•الشيخ جابر البغدادي ( ضيف شرف الحلقة).

وتسعى اللجنة إلى تقديم تقييم دقيق للمشاركين مع ملاحظات تساعد على تطوير أدائهم وضمان تجربة متميزة للمشاهدين.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية