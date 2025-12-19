اليوم.. انتهاء مهلة وزارة العدل الأمريكية لنشر ملفات إبستين

نيويورك (أ ب)

تنتهي، اليوم الجمعة، المهلة الممنوحة لوزارة العدل الأمريكية لنشر ملفاتها حول جيفري إبستين، المجرم المدان بالاعتداءات الجنسية والممول الثري المعروف بصلاته بعدد من أكثر الأشخاص نفوذًا في العالم، ومن بينهم الرئيس دونالد ترامب، الذي حاول، كرئيس، الإبقاء على سرية الملفات.

ولم تذكر وزارة العدل الوقت الذي تنوي فيه نشر السجلات بشكل علني خلال اليوم.

يُشار إلى أن الحجم الإجمالي للسجلات غير واضح أيضًا، رغم أن النائب العام تود بلانش قال في مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز" إنه يتوقع أن تنشر الوزارة " مئات الآلاف" من السجلات اليوم، ثم مئات الآلاف الأخرى في غضون الأسابيع المقبلة.

وقد تحتوي السجلات على النظرة الأكثر تفصيلًا حتى الآن لنحو عقدين من التحقيقات الحكومية في إعتداءات إبستين الجنسية على الشابات والقاصرات.

وطالب عامة الناس، الذين يتوقون لمعرفة ما إذا كان أي من شركاء إبستين الأثرياء والأقوياء على علم بالإعتداءات – أو شارك فيها –، بالإفراج عن السجلات منذ فترة طويلة.

كما سعت ضحايا إبستين لفترة طويلة للحصول على إجابات حول سبب إغلاق السلطات الفيدرالية تحقيقاتها الأولية في الادعاءات عام 2008.

واستجابةً للضغط السياسي من زملائه الجمهوريين، وقع ترامب في 19 نوفمبر الماضي، قانونًا يمنح وزارة العدل 30 يومًا لنشر معظم ملفاتها واتصالاتها المتعلقة بإبستين، ومن بين ذلك معلومات حول التحقيق في وفاة إبستين في سجن فيدرالي.

وشكل تمرير القانون إظهارًا ملحوظًا للتوافق الحزبي تغلب على أشهر من المعارضة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الجمهورية.