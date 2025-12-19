بوتين ينفي نية مهاجمة أوروبا ويضع شروطًا لعدم اندلاع حروب جديدة

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن تكون هناك حروب أخرى بعد أوكرانيا إذا تم معاملة روسيا بـ"الاحترام"، لافتًا إلى أن الادعاءات بأن موسكو تخطط لمهاجمة الدول الأوروبية هي "هراء".

وأضاف بوتين، ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام والذي استمر قرابة 4 ساعات ونصف: "لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا (الغرب) باحترام، وإذا احترمتم مصالحنا كما حاولنا دائمًا احترام مصالحكم".

وبجانب الاحترام، اشترط الرئيس الروسي عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا.

وخلال المؤتمر ذاته، اتهم الرئيس الروسي الاتحاد الأوروبي بمحاولة "سرقة" احتياطيات الدولة الروسية، والتي زعم أنها فشلت حتى الآن.

وأكد بوتين، أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها وستسعى إلى إنشاء محاكم مستقلة سياسيًا، تستجيب لطلب عودة مليارات الدولة المجمدة في الاتحاد الأوروبي.