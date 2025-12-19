إعلان

ضغط أمريكي فرنسي لتنفيذ اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"

كتب : مصراوي

10:15 م 19/12/2025

قسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

من المقرر عقد اجتماع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لتنفيذ الاتفاق الموقع في يوم 10 مارس الماضي، قبل نهاية العام، بعد تدخل أمريكي وفرنسي.

وقال مصدر رفيع المستوى في مجلس سوريا الديمقراطية (قسد) لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الجمعة، إن القضايا العسكرية سيتم حلها بموافقة الحكومة السورية، لتجنب أي أضرار للمدنيين، بعد توقف التنفيذ لأربعة أشهر بسبب رفض "قسد" اندماج قواتها في الجيش السوري.

أوضح المحلل السياسي بسام السليمان لـ (د ب أ) أن الدولة السورية طرحت إدماج "قسد" ضمن هيكلية محددة بالتعاون مع وزارة الدفاع والأمن العام، فيما تعرقل بعض تيارات داخل "قسد" تنفيذ الاتفاق.

وكشف السليمان أن "قسد" تضع عقبات أمام تنفيذ الاتفاق رغم رغبة مظلوم عبدي بالاندماج، بسبب تيارات داخلها أبرزها تيار سليمانية بقيادة جميل بايق المدعوم من إيران.

الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي يضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق بين الحكومة السورية وقسد الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية قسد رفض قسد اندماجها في الجيش السوري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟