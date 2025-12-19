ضغط أمريكي فرنسي لتنفيذ اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"

(د ب أ)

من المقرر عقد اجتماع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لتنفيذ الاتفاق الموقع في يوم 10 مارس الماضي، قبل نهاية العام، بعد تدخل أمريكي وفرنسي.

وقال مصدر رفيع المستوى في مجلس سوريا الديمقراطية (قسد) لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الجمعة، إن القضايا العسكرية سيتم حلها بموافقة الحكومة السورية، لتجنب أي أضرار للمدنيين، بعد توقف التنفيذ لأربعة أشهر بسبب رفض "قسد" اندماج قواتها في الجيش السوري.

أوضح المحلل السياسي بسام السليمان لـ (د ب أ) أن الدولة السورية طرحت إدماج "قسد" ضمن هيكلية محددة بالتعاون مع وزارة الدفاع والأمن العام، فيما تعرقل بعض تيارات داخل "قسد" تنفيذ الاتفاق.

وكشف السليمان أن "قسد" تضع عقبات أمام تنفيذ الاتفاق رغم رغبة مظلوم عبدي بالاندماج، بسبب تيارات داخلها أبرزها تيار سليمانية بقيادة جميل بايق المدعوم من إيران.

الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي يضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام.