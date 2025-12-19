أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامًا متجذرًا على المستويين الإنساني والسياسي.

وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": "الموقف المصري يعكس الالتزام المصري ليس فقط على المستوى الإنساني ولكن على المستوى السياسي أيضًا، وهذا نابع من الإدراك بالمسؤولية التاريخية لمصر عن القضية الفلسطينية".

وأضاف أن هذا الالتزام يترجم إلى ممارسة فعلية، حيث أن مصر هي الدولة التي دافعت عن حقوق الفلسطينيين في قلب إسرائيل منذ عهد الرئيس السادات، وصولاً إلى الجهود الحالية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن استقرار القضية الفلسطينية يرتبط مباشرة باستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأوضح: "المساعي المصرية تستغل أي جهود دولية لتحقيق الاستقرار، سواء من خلال الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها، أو حشد المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الضامن للممارسة الإسرائيلية".

وعن الأبعاد الإنسانية والبيئية، حذر من سياسات إسرائيل الممنهجة التي تستهدف تدمير البنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وأكد أن هذه السياسات "تكرس لما يسمى بصناعة اليأس"، بهدف دفع الفلسطينيين نحو الشعور بالعجز وحتى عن مواجهة التحديات الطبيعية، مما يمهد لعمليات التهجير.

وأشار إلى استمرار القتل اليومي للفلسطينيين رغم الاتفاقيات، كدليل على إيمان إسرائيل بعدم وجود رادع دولي حقيقي.

وعن سؤال حول كيفية تحويل الجهود الدبلوماسية إلى واقع ملموس، قال أستاذ العلاقات الدولية: "للأسف حينما يتم استخدام القوة، يعجز القانون الدولي عن حماية الضعيف".

وأوضح أن إسرائيل تعمل بذكاء على تفتيت المصالح العربية والإقليمية، مما يشكل عقبة أمام وجود إرادة سياسية موحدة.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

يبدأ الأحد المقبل.. الأرصاد تكشف توقعات طقس شتاء 2025

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف