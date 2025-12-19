مُعلم "مقص الإسماعيلية": التقرير الطبى يُثبت شرخ بالرأس و13 غرزة

كشف المعلم أحمد حسن، الضحية في حادثة الاعتداء المعروفة بـ"واقعة مقص الإسماعيلية"، عن تفاصيل تتعلق بإجراءات الفحص الطبى التي تلت الواقعة.

وقال حسن خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إن التقرير الطبى الصادر من المستشفى الحكومى كان واضحًا وكافيًا، حيث أثبت كافة الإصابات التي تعرض لها، بما فيها "شرخ في الرأس و13 غرزة".

وأضاف حسن أن قرار التحويل للطب الشرعى ليس من صلاحياته الشخصية. وأوضح قائلاً: "النيابة هي الجهة المخولة بطلب أي تحويل للطب الشرعى، ولم يُطلب مني إجراء هذا التحويل".

وأكد أن محتوى التقرير الطبى "موثق ودقيق ويعكس طبيعة الإصابات بشكل واضح" دون حاجة لإجراءات إضافية في تلك المرحلة.

وأشار المعلم إلى أن موقفه كان واضحًا في الفيديو الذي تم تداوله مع ولي أمر المتهم، قائلاً: "لم أُوجه أي اتهامات شخصية خلاله".

وتابع أن هدفه الأساسي من كل تصريحاته هو "توضيح الحقائق أمام الرأي العام والجهات المختصة، بعيدًا عن أي نزاعات شخصية"، مؤكدًا أن صمته لفترة بعد الواقعة كان "احتراماً للقانون وإجراءاته"، معربًا عن ثقته الكاملة في أن "العدالة ستأخذ مجراها لاستعادة حقه بشكل كامل.

