استشاري نفسي يحذر من التعليق على الشائعات

حذر الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، من خطورة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد معلومات خاطئة، بل تحولت إلى تجارة تهدف لجذب المشاهدات وتحقيق الانتشار، حتى لو كان الثمن تشويه سمعة الآخرين.

وأضاف استشاري الطب النفسي خلال لقائه مع الدكتور حسام موافي في برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن نشر التكذيب وحده لا يكفي لإنهاء أثر الشائعة، إذ تكون مشاهدات الأخبار الكاذبة أعلى بكثير من مشاهدات الحقائق، واصفًا الوضع بالمقارنة بين "شارع الفضيحة" و"حارة الحقيقة"، وهو ما يفسر استمرار تداول المحتوى المضلل.

وأكد مجاهد أن انتشار الشائعات ليس بحاجة لتحليل نفسي معقد، إذ يقوم ناشروها بدافع مباشر لتحقيق منفعة واضحة، بينما يقع ملايين المستخدمين في دور الشركاء دون إدراك، لمجرد التفاعل مع المحتوى.

وشدد مجاهد، على أن التعليق على الشائعة، سواء بالهجوم أو الدفاع أو الوعظ، يعتبر مشاركة في الجريمة، لأن التفاعل يغذي خوارزميات منصات التواصل ويزيد من انتشارها.

وأضاف أن مواجهة ناشري الشائعات بالوعظ ليس الحل، بل "يد القانون أولى بهم من إصبع الواعظ"، مع التأكيد على ضرورة فرض عقوبات رادعة دون المساس بحرية الرأي.

