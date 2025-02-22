صور.. افتتاح دار المغتربات بمجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بشبرا

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كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، دار المغتربات بمجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا.

جاء ذلك بحضور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والنائب محمد عبد الرحمن راضي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة، على تفقد دار المغتربات التي تسع 20 طالبة، لتضاف إلى دور المغتربين والمغتربات التابعات للوزارة والبالغ عددها 233 دارًا على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات لما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة بينهم أجانب.

وتفقدت وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي، والذي يضم دارًا للمسنات، والتقت بهن واستمعت لهن، حيث وجهن لها الشكر لحرصها على لقائهن والاستماع لهن.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة، على زيارة الأبناء بدار الأيتام بمجمع الخدمات والذين عبروا عن سعادتهم بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، كما تم تفقد مركز أم النور الطبي ومنفذ البتول للسلع الغذائية وبازار الملكة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بما رأته داخل مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا وجودة الخدمات سواء المقدم في دار المغتربات أو دار السيدات المسنات وأبناء مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لكي تقدم دورها التنموي الجاد في خدمة المجتمع.

من جانبه، أثنى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مستوى الخدمات المتنوعة المقدمة في الدار، مؤكدًا أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تطوير وتنمية المجتمعات، وذلك من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات الفرد والمجتمع، مثمنًا دور تلك الجمعيات في مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ مخططاتها التنموية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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