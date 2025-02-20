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صور.. الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

11:44 م الخميس 20 فبراير 2025
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (4)
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (3)
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (5)
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (6)
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (8)
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (9)
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (2)
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    الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب (7)
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كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، فعاليات الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة، الذي نفذته متدربات الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

وخلال الفعالية، قامت المتدربات بمحاكاة جلسة رسمية للمجلس داخل الأكاديمية، في تجربة تدريبية تحاكي واقع العمل التنفيذي وصنع القرار، بما يعزز مهاراتهن القيادية ويؤهلهن لممارسة أدوارهن المستقبلية بكفاءة.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن إعجابها العميق بالمستوى المتقدم للمبادرات التي قدمتها المتدربات، مؤكدة أنهن يمتلكن المقومات اللازمة ليصبحن قيادات مؤثرة وصانعات قرار في المستقبل.

كما اقترحت توثيق جميع المبادرات والخطابات التي طرحتها المتدربات خلال النموذج، وإدراجها ضمن مكتبة المجلس القومي للمرأة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي ودعم جهود تمكين المرأة.

وشددت على أن الدفعة الأولى من البرنامج ستكون بمثابة سفيرات للأكاديمية داخل المجلس، لما أبدينه من وعي قيادي ورؤية استراتيجية.

يأتي تنفيذ هذا النموذج في إطار الشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي امتد على مدار 10 أشهر، بهدف إعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب التنفيذية والمساهمة الفاعلة في تطوير السياسات واتخاذ القرارات.

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الدكتورة رشا راغب المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار المرأة تقود للتنفيذيات
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