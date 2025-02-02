بالصور.. آخر ظهور للدكتور سامي عبدالعزيز العميد الأسبق لإعلام القاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة وفاة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، ورئيس لجنة قطاع الإعلام السابق بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكان أخر ظهور للراحل خلال تواجده بمعرض الكتاب منذ أيام قليلة.

ودون أحمد رحمة، عضو الهيئة المعاونة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تكريم أستاذي الحبيب بروفيسور سامي عبدالعزيز لي ولوالدتي على هامش ندوة ثوابت الشخصية المصرية ضمن فاعليات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إنه حقا لشرف عظيم أن أكون بجوارك أستاذي العزيز".

وقدمت الكلية خالص تعازيها لأسرته الكريمة وزملائه وطلابها، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

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