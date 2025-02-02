طوارئ ولجنة للفرز ودور مجتمعي.. تفاصيل خطة استقبال مصابي غزة في مصر

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كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أبرز قرارات الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطينيين.

ووصلت أول دفعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين إلى مصر بعدما غادرت قطاع غزة، أمس السبت، من خلال معبر رفح؛ لتلقّي العلاج في المستشفيات المصرية.

وتضمنت هذه الدفعة، 50 مصاباً ومريضاً من ذوي الحالات الحرجة، يرافقهم 50 آخرين من ذويهم.

وقال "عبد الغفار"، إن اجتماع اللجنة جاء بتكليف من القيادة السياسية، بهدف وضع خطط محددة للتنسيق بين الوزارات المعنية، والقطاعات والجهات المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمصابي الأحداث في قطاع غزة.

وأوضح أنه جرى التأكيد على التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوفير الكوادر الطبية في التخصصات الحرجة، والدقيقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزراء المعنيين لتحديد مسئول للتواصل، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات.

كما جرى التوافق على أهمية دور اللجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطينيين، في التنسيق بشأن القرارات المتخذة من قبل "لجنة الأزمات"، التي تعقد في مستشفى العريش العام، بشكل دوري، للتنسيق لاستقبال الحالات المصابة.

وأشار إلى التنسيق لتوفير كافة اللوجستيات المتعلقة بفرز ونقل الحالات المصابة، واستقبالها في المستشفيات، وكذلك التنسيق لنقل الحالات إلى المحافظات المجاورة إذا استدعى الأمر، مع رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات مدن القناة، لاستقبال المرضى والمصابين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من أساتذة الجامعات، ووزارة الصحة، تكون مهمتها فرز الحالات بدقة وتحديد أولويات النقل إلى المستشفيات الجامعية وفقًا لاحتياجات كل مريض، إلى جانب التنسيق المتواصل على مدار الساعة مع المحافظين الذين ستستضيف محافظاتهم أعداداً من المصابين والجرحى الفلسطينيين، وتقديم كل الدعم اللازم وتذليل أي معوقات وفقاً لإمكانيات المحافظات.

كما شدد الاجتماع على توجيه المحافظات بحشد المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير بعض الخدمات لذوي المصابين، إلى جانب دور الهلال الأحمر المصري في التعامل مع أسر الحالات المصابة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتقديم كافة سبل الدعم، وتوفير كافة اللوجستيات.

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