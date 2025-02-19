حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 فبراير.. شبورة وأمطار بهذه المناطق

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 21 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 11

رأس سدر 23 11

نخل 21 01

كاترين 12 00

الطور 25 11

طابا 22 09

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 19 12

العلمين 18 11

مطروح 19 11

السلوم 20 09

سيوة 21 08

رأس غارب 25 13

الغردقة 25 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 15

حلايب 23 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 09

بني سويف 23 08

المنيا 23 07

أسيوط 24 08

سوهاج 25 08

قنا 26 09

الأقصر 27 08

أسوان 26 11

الوادي الجديد 26 06

أبوسمبل 27 11

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