وزير الكهرباء يبحث مع "جنرال إلكتريك -أوروبا والشرق الأوسط" تعزيز التعاون -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، جوزيف أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والوفد المرافق.

وتم عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لبحث دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك والإسراع في تنفيذ الخطة الخاصة بتحسين معدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء، وتحقيق كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في محطات الإنتاج، والتوسع في برامج الصيانة الوقائية والسلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في ضوء رؤية الدولة للتحول الطاقي، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة وتوطين التكنولوجيات الخاصة بها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستمرارًا للخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء للشركات التابعة وتحقيق الجودة والكفاءة والتشغيل الاقتصادي.

وناقش عصمت، خلال الاجتماع، خطة العمل المشترك والتعاون في مختلف القطاعات؛ لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات أداء التوربينات، وتطوير الوحدات لتصل إلى طاقتها التشغيلية القصوى واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وفتح قنوات للتعاون في تدريب الكوادر المصرية وتأهيل الأجيال القادمة لإدارة وتطوير قطاع الكهرباء، وتم تأكيد إعداد برامج للصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة، وبرامج السلامة الخاصة بالعاملين، وغيرها من الإجراءات لتحسين وتأمين بيئة العمل وضمان الجودة.

وتطرق الاجتماع إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات؛ لتحسين جودة التشغيل وخفض استهلاك الوقود، ودعم وتطوير الشبكات، والحد من الفقد الفني، وتدعيم الشبكة في مناطق محطات التوليد، وبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركة وتوطين التكنولوجيا في مجالات تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، وخفض تكلفة إنتاج الكيلووات، وبعض التقنيات الحديثة، وأنظمة الطاقة الذكية لتحسين إدارة الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع الكهرباء المصري.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتحسين معدلات الأداء، لا سيما في شركات إنتاج الكهرباء، مضيفًا أن هناك خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد؛ بما في ذلك تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، مشيرًا إلى الاستعانة بكل التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة، لتشغيل الشبكة والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل، والتي حققت نجاحًا في خفض استهلاك الوقود، موضحًا العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرةً على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة؛ خصوصًا في ظل إدخال قدرات إضافية من الطاقات المتجددة، وأن هناك شراكة مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص؛ للوفاء بالخطط التنفيذية في إطار استراتيجية الطاقة.

