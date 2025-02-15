وزيرة البيئة توجه بتحديث الدليل الإرشادي لخطة الطوارئ الوطنية

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالعاملين بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية داخل غرفة العمليات بوزارة البيئة لمتابعة سير العمل بالإدارة وتأكيد ضرورة تطوير الأداء للقيام بالمهام المطلوبة والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، وبحث آليات تطوير العمل لتسهيل متابعة الأزمات والكوارث البيئية الطارئة، والعمل على تأهيل ورفع قدرات العاملين بالإدارة على التعامل معها.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة إنعام مجاهد، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.

وخلال اللقاء، استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، للعاملين بالإدارة وتعرفت على أهم الإنجازات التي تحققت داخل الإدارة في مجال مواجهة أزمات التلوث البحري ومهام العاملين، حيث أتاحت الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومقترحاتهم لتطوير أداء العمل وسبل حل المشكلات التي تواجه سير العمل.

واستعرضت الدكتورة أنعام مجاهد، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، الهيكل التنظيمي للإدارة والأدوار والمسئوليات المنوطة بها، كما تم عرض خطط الطوارئ لمكافحة التلوث بالزيت، ومهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بالغردقة (إيمرسيجا)، ولجنة الإنذار المبكر لحماية نهر النيل من التلوث، ومهام مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ، والإجراءات الواجب اتخاذها عند تلقي بلاغ بحادث تلوث زيتي، بالإضافة إلى إمكانيات غرفة العمليات المركزية في إدارة الحوادث، وقد تضمن العرض التقديمي استعراض عدد البلاغات التي تم إدارتها من غرفة العمليات المركزية خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، بعد الاستماع للعرض المقدم من رئيس الإدارة المركزية، ضرورة العمل على تحديث الدليل الإرشادي لخطة الطوارئ الوطنية، وعرض الخطة الوطنية على مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها، مُشيرة إلى ضرورة تحديث غرفة العمليات المركزية من خلال العمل على تشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز شئون البيئة وعضوية المعنيين من الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية، وممثلي المراكز البحثية، لافتة إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية لتحديث الملفات.

وتابعت ياسمين فؤاد: سيجرى العمل على تحديث وحدة نظم المعلومات الجغرافية "GIS" الموجودة بالوزارة وتدريب العاملين بالإدارة والإدارات ذات الصلة على العمل على استخدام البرنامج، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارة من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية مع ضرورة تنفيذ تدريبات نماذج محاكاة لحوادث التلوث الزيتي.

يأتي اللقاء في إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد، على فتح قنوات تواصل مع العاملين بالوزارة من خلال عقد لقاءات شهرية، إيمانًا بأهمية التواصل والاستماع إلى الآراء والشكاوى والمقترحات، حيث تعد تلك القنوات بمثابة حلقة اتصال قوية بين القيادة والعاملين، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من فرص النجاح.

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