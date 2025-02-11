صور- افتتاح معرض أيادي مصر بالجامعة الأمريكية بحضور طارق شوقي

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كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، معرض "أيادي مصر" للتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، والدكتورة عالية شعيب، عميد مشارك لشئون التسجيل والتعليم بكلية التعليم المستمر، وتوماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر، وبمشاركة السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على توجيه الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة على استضافة المعرض وذلك في إطار أهداف الجامعة لدعم المشاريع التنموية وتطوير الأيدي العاملة في مختلف محافظات مصر وإيمانا من الوزارة بأهمية دعم صغار الحرفيين لتسويق منتجاتهم التراثية من خلال فتح أسواق جديدة لهم

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على الاستمرار في إقامة معارض "أيادي مصر" بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة للتعريف بما تتميز بها المحافظات من حرف يدوية وتراثية والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والمرأة في جميع المحافظات.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، مع الدكتور طارق شوقي، والدكتور محمود علام، ووفد الجامعة، المعروضات الموجودة في معرض أيادي مصر حيث عرضت مريم سراج الدين، المشرفة على "أيادي مصر" بوزارة التنمية المحلية، محتويات المعرض والذي يشمل مجموعة متميزة من أصحاب الحرف التراثية واليدوية بمحافظة الجيزة (السجاد اليدوي – عبايات كرداسة – مشغولات نحاسية ومنتجات خشبية متميزة وخرف وأدوات تجميل وغيرها من المنتجات التي تتميز بها المحافظة).

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، ووفد الجامعة الأمريكية، بجودة المنتجات المعروضة ضمن معرض "أيادي مصر" والتي تتنوع في مختلف المنتجات.

وخلال تفقد منال عوض، للمعرض مع وفد الجامعة الأمريكية، قدم العارضون الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي جهود الوزارة في توفير المعارض الداخلية على أرض المحافظات والمعارض التي تشرف عليها مختلف الوزارات بالحكومة، كما طلبوا من وزيرة التنمية المحلية دعمهم في زيادة المشاركة في المعارض الخارجية وكذا توفير فرص التصدير للخارج.

من جانبه قال عميد كلية التعليم المستمر، إن معرض أيادي مصر، مبادرة متميزة تدعم رواد الأعمال وتعزز صناعة الحرف اليدوية وتحافظ على التراث الثقافي الغني لمصر.

ويلعب هذا المشروع دورًا محوريًا في الحفاظ على الحرف التقليدية وإتاحة فرص أكبر للحرفيين للوصول إلى الأسواق.

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