زاهي حواس يكشف كواليس لقائه مستر بيست: اشترطت عليه هذا الأمر ووافق

كتب- محمد شاكر:

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إنه اشترط على "مستر بيست"، قبل الظهور معه في هذا البرنامج، أن يؤكد للعالم أجمع أن المصريين هم بناة الأهرام، خاصة أن متابعينه علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 600 مليون متابع، أغلبهم أقل من 20 عامًا ومن أعمار مختلفة أيضًا.

وأضاف "حواس": اصطحبته معي عند أبو الهول ونزلنا النفق الموجود خلف التمثال، وأكدنا للعالم أن النفق الموجود يرجع عمره إلى 500 عام قبل الميلاد. ثم ذهبنا إلى مقابر العمال بناة الأهرام وحفرنا عن هيكل عظمي لأثبت له أن المصريين هم بناة الأهرام.

وأوضح "حواس" أن أخطر مغامرة مع "مستر بيست" كانت فوق الحجرات الخمس، وكان الصعود صعب جدًا، وكشفت له عن أسماء 2 من العمال الذين تم الكشف عنهم من بناة الأهرامات، بالإضافة إلى قراءة العام 13 من حكم الملك خوفو. وهذا يؤكد أن كل ما يقال عن الأهرامات من أكاذيب هي خرافات وأن المصريين هم بناة الأهرامات.

وواصل "حواس": من دواعي سروري أن هذا الفيديو تجاوز 60 مليون مشاهدة حتى الآن في كل أنحاء العالم مؤكدًا أن هذا البرنامج من أهم البرامج التي تبين حقيقة الآثار المصرية، وما يشاع عن الأهرامات وأفضل دعاية للسياحة المصرية.

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