حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الخميس، أجواءً شديدة البرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مائلة للدفء خلال ساعات النهار، وشديدة البرودة مرة أخرى ليلاً، مع نشاط خفيف للرياح على بعض المناطق، موجهةً النصح بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الصباح والمساء.

وتشهد البلاد اليوم عددًا من الظواهر الجوية المتوقعة، أبرزها:

· تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، بدءًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 9 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

· فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

· قد تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على معظم المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها أنه بالنسبة لحالة البحرين، فستكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فسيكون معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على أهم المدن المصرية:

· القاهرة: عظمى 21°، صغرى 11°

· العاصمة الإدارية: عظمى 21°، صغرى 10°

· 6 أكتوبر: عظمى 21°، صغرى 10°

· بنها: عظمى 20°، صغرى 11°

· دمنهور: عظمى 20°، صغرى 11°

· المنصورة: عظمى 21°، صغرى 11°

· الزقازيق: عظمى 21°، صغرى 12°

· شبين الكوم: عظمى 20°، صغرى 10°

· طنطا: عظمى 20°، صغرى 10°

· دمياط: عظمى 20°، صغرى 12°

· بورسعيد: عظمى 21°، صغرى 12°

· الإسماعيلية: عظمى 22°، صغرى 10°

· السويس: عظمى 21°، صغرى 10°

· العريش: عظمى 20°، صغرى 10°

· رفح: عظمى 19°، صغرى 9°

· رأس سدر: عظمى 24°، صغرى 11°

· كاترين: عظمى 15°، صغرى 2°

· الطور: عظمى 23°، صغرى 11°

· طابا: عظمى 21°، صغرى 10°

· شرم الشيخ: عظمى 26°، صغرى 16°

· الإسكندرية: عظمى 21°، صغرى 11°

· العلمين الجديدة: عظمى 20°، صغرى 10°

· مطروح: عظمى 19°، صغرى 10°

· السلوم: عظمى 19°، صغرى 9°

· سيوة: عظمى 19°، صغرى 8°

· رأس غارب: عظمى 25°، صغرى 13°

· الغردقة: عظمى 25°، صغرى 15°

· سفاجا: عظمى 24°، صغرى 13°

· مرسى علم: عظمى 25°، صغرى 14°

· شلاتين: عظمى 26°، صغرى 19°

· حلايب: عظمى 24°، صغرى 19°

· أبو رماد: عظمى 25°، صغرى 19°

· رأس حدربة: عظمى 24°، صغرى 19°

· الفيوم: عظمى 21°، صغرى 10°

· بني سويف: عظمى 21°، صغرى 10°

· المنيا: عظمى 22°، صغرى 6°

· أسيوط: عظمى 22°، صغرى 7°

· سوهاج: عظمى 23°، صغرى 9°

· قنا: عظمى 25°، صغرى 9°

· الأقصر: عظمى 26°، صغرى 10°

· أسوان: عظمى 26°، صغرى 14°

· الوادي الجديد: عظمى 23°، صغرى 7°

· أبو سمبل: عظمى 25°، صغرى 13°