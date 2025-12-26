نشرة التوك شو| تحذير مصري من خطر يهدد اتفاق غزة وأجواء شديدة البرودة

تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

"رشوان": احتلال أجزاء من غزة أو الاحتفاظ بها معناه انهيار الاتفاق وعودة الحرب

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعدم الانسحاب من غزة وتحويل الخط الأصفر إلى حدود جديدة، تشكل خطرًا كبيرًا على الاتفاق برمته.

وقال "رشوان"، في حواره ببرنامج "التاسعة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، إن الوسطاء والأمريكيين يدركون هذا الخطر جيدًا، مضيفًا أن الضغط الفعال على إسرائيل لن يأتي إلا من الولايات المتحدة فقط.

خبير بحري: قناة السويس لا غنى عنها والخطوط الملاحية تعود تدريجيًا في 2026

قال القبطان عمرو قطايا، خبير النقل البحري، إن قناة السويس تمثل أهم ممر ملاحي للتجارة العالمية بنسبة 12-14% من الحركة الكلية.

وأضاف "قطايا"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستهدافات في البحر الأحمر لم تؤدِ إلى الاستغناء عن القناة مهما طالت، مضيفًا أن العودة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى ستكون في الربعين الأول والثاني من 2026 لتجنب ارتفاع التكاليف والتضخم في أوروبا.

أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواءً شتوية مستقرة إلى حد كبير خلال اليوم وغدًا.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة امتداد مرتفع جوي في الطبقات العليا، يزيد من سطوع الشمس ويحسن الحالة الجوية.

أسامة قابيل يحذر: قول "دي سنة سوداء" اعتداء على مقام الألوهية

حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من خطورة الانسياق وراء العبارات الشائعة التي تتضمن سباً للدهر أو للزمن، مؤكداً أن قول البعض عند مرور تجربة سيئة: "غوري يا سنة 2025 كنتِ سنة سوداء"، أو "ده يوم أسود"، أو "كان أسبوعاً أسوداً"، هي عبارات منتشرة لكنها تحمل في طياتها خطأً شرعياً جسيماً يجب التوقف عنه فوراً.