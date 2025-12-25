هل أصبح الطقس في مصر الأشد جفافًا في المنطقة؟ توضيح عاجل من الأرصاد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يُثار بشأن تحول حالة الطقس في مصر إلى الأشد جفافًا على مستوى المنطقة

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن الحالات الجوية تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوزيعات الضغطية والطبيعة الجغرافية.

وأوضحت، أن التنبؤات الفصلية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى أن معدلات سقوط الأمطار خلال العام الجاري ستكون في حدود معدلاتها الطبيعية، موضحة أن الحديث عن دخول البلاد في مرحلة جفاف لا يكون إلا في حال انخفاض معدلات الأمطار لعدة سنوات متتالية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات علمية كافية تسمح بالقول إن مصر دخلت مرحلة جفاف أو أن طقسها أصبح الأشد جفافًا في المنطقة.

وبينت أن حالة الطقس ستتأثر خلال الفترات المقبلة بعدد من المنخفضات الجوية، مشيرة إلى أن بعضها لن يكون متعمقًا ولن يؤثر على حالة الطقس.

