إعلان

هل أصبح الطقس في مصر الأشد جفافًا في المنطقة؟ توضيح عاجل من الأرصاد

كتب : محمد أبو بكر

04:03 م 25/12/2025

تقلب حالة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يُثار بشأن تحول حالة الطقس في مصر إلى الأشد جفافًا على مستوى المنطقة

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن الحالات الجوية تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوزيعات الضغطية والطبيعة الجغرافية.

وأوضحت، أن التنبؤات الفصلية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى أن معدلات سقوط الأمطار خلال العام الجاري ستكون في حدود معدلاتها الطبيعية، موضحة أن الحديث عن دخول البلاد في مرحلة جفاف لا يكون إلا في حال انخفاض معدلات الأمطار لعدة سنوات متتالية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات علمية كافية تسمح بالقول إن مصر دخلت مرحلة جفاف أو أن طقسها أصبح الأشد جفافًا في المنطقة.

وبينت أن حالة الطقس ستتأثر خلال الفترات المقبلة بعدد من المنخفضات الجوية، مشيرة إلى أن بعضها لن يكون متعمقًا ولن يؤثر على حالة الطقس.

اقرأ أيضًا

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض