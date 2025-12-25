الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في 2025 (تفاصيل بدرجات الحرارة)

كتب أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الاثنين 29 ديسمبر 2025.

وأشار تقرير الأرصاد الجوية إلى سيطرة الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفي أوقات الليل المتأخرة على كافة الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للدفء نهارًا.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى كل من: (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - السواحل الشمالية - وسط سيناء - شمال الصعيد)، وذلك في الفترة الصباحية وحتى الساعة 9:30 صباحًا.

ونبه تقرير الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة خلال تلك الفترة المذكورة أعلاه، مما يزيد ويعزز من الإحساس ببرودة الطقس والأجواء.

وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى على مختلف المناطق خلال هذه الفترة على النحو التالي:

· القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 20 و21 درجة، بينما درجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 11 و12 درجة مئوية.

· السواحل الشمالية: تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 19 و20 درجة، وأما عن درجة الحرارة الصغرى فتتراوح أيضًا ما بين 10 و11 درجة مئوية.

· شمال الصعيد: تتتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 20 و22 درجة، في حين تنخفض درجة الحرارة الصغرى بشكل ملحوظ لتتراوح بين 6 و8 درجات مئوية.

· جنوب الصعيد: تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 24 و28 درجة، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون ثابتة عند 11 إلى 12 درجة مئوية.