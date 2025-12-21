قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن نسبة المشاركة في بعض الدوائر كانت منخفضة جدًا، مشيرًا إلى أن "دائرة تضم أكثر من مليون ناخب، من حضر منهم للتصويت لا يتجاوز 300 صوت".

وأضاف الجلاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" أن هذه النسب المنخفضة أدت إلى فوز مرشحين بأعداد قليلة جدًا من الأصوات، "ده فيه نوادي رياضية جابت أرقامًا أكبر".

وأكد أن نسب المشاركة الهزيلة في التصويت تنفي فكرة أن البرلمان الحالي يتمتع بمشروعية شعبية، بل تظهر خللاً في النظام الانتخابي نفسه.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن نصف مقاعد البرلمان تقريبًا لم تشهد منافسة حقيقية، موضحًا: "50% من النواب دخلوا الانتخابات وتربعوا في القائمة وأصبحوا نوابًا دون منافسة".

وأضاف أن أحزاب الموالاة "لم تخسر كثيرًا" في المرحلة الثانية، ونافست على أكثر من 250 مقعدًا.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على أن خطورة هذا الوضع تتمثل في أن "كل ما سيصدر عن هذا البرلمان خلال 5 سنوات سيفتقد المشروعية".

ودعا رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إلى إجراء إصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، تشمل تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى لا تستمر المشكلة وتفقد العملية الانتخابية مصداقيتها في نظر الجمهور.