ينظم الهلال الأحمر المصري، اليوم الثلاثاء ندوة خاصة لتكريم أبطال مسلسل "صحاب الأرض"، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من صُناع العمل والفنانين المشاركين فيه.

وتأتي الندوة في إطار تسليط الضوء على الدور الإنساني الذي تناوله المسلسل خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث قدم العمل رؤية درامية توثق الجهود الإنسانية المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز الدور الإغاثي الذي تقوم به المؤسسات المصرية في مساندة المدنيين داخل قطاع غزة.