بعث الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ.

وجاء في نص البرقية: الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث بأسمى آيات التهاني، مقرونةً بأطيب أمنيات الصحة والعطاء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى وطننا المفدى بكل الخير واليُمن والبركات.

وأضاف وزير الدفاع: "إن رجال القوات المسلحة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء لمصر وشعبها العظيم، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يمكنها من إعداد الفرد المقاتل القادر على مواكبة تحديات العصر، والدفاع عن الوطن وصون مقدراته.. حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم لما فيه الخير والنماء لمصر وشعبها".

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وفي السياق ذاته، أصدر الفريق أشرف سالم زاهر توجيهًا بتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، ورجال القوات المسلحة المشاركين في قوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين في قوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بذات المناسبة.

اقرأ أيضًا:

