بعد وصوله سواحل ليبيا.. هل يؤثر المنخفض الجوي المتعمق Jolina على مصر؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي المتعمق Jolina أصبح قبالة السواحل الليبية.

وبحسب منشور للهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي متعمق قبالة السواحل الليبية يصاحبه سرعات رياح قوية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح المصاحبة له إلى ١٠٠ كم /س، كما يصاحبه سقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى اضطراب قوي للملاحة البحرية هناك.

وأشارت إلى أنه قد يتطور ليصبح عاصفة متوسطية، إذ أنه من المتوقع أن يتقدم شرقا ليؤثر على خليج سيرت مع تقدم الوقت، لافتة إلى أن المنخفض المتعمق Jolina ليس له تأثير على مصر.