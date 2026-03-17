بعد وصوله سواحل ليبيا.. هل يؤثر المنخفض الجوي المتعمق Jolina على مصر؟


كتب- محمد فتحي:

06:40 ص 17/03/2026
    المنخفض الجوي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي المتعمق Jolina أصبح قبالة السواحل الليبية.

وبحسب منشور للهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي متعمق قبالة السواحل الليبية يصاحبه سرعات رياح قوية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح المصاحبة له إلى ١٠٠ كم /س، كما يصاحبه سقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى اضطراب قوي للملاحة البحرية هناك.

وأشارت إلى أنه قد يتطور ليصبح عاصفة متوسطية، إذ أنه من المتوقع أن يتقدم شرقا ليؤثر على خليج سيرت مع تقدم الوقت، لافتة إلى أن المنخفض المتعمق Jolina ليس له تأثير على مصر.

المنخفض الجوي منخفض جوي الأرصاد الأرصاد الجوية سواحل ليبيا تأثير المنخفض الجوي على مصر

بأزمة قلبية.. رحيل معلم بشكل مفاجئ في مدينة دسوق بكفر الشيخ

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
طقس الساعات المقبلة وهجوم إسرائيلي على لبنان وإيران.. حدث في ليل رمضان
بسبب هجوم بطائرات مسيرة.. نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية
Realme تستعد لإطلاق هاتفها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟

