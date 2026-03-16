أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك رؤية متزايدة داخل الدولة بضرورة ضخ دماء جديدة في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى أن بعض الآراء ترى أن استمرار عدد من الإعلاميين لفترات طويلة قد يؤثر على فرص الكوادر الشابة في الحصول على فرص عمل.

وقال سعدة خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على شاشة "النهار" إن النقابة تتلقى مثل هذه الشكاوى باستمرار، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا للاستماع إلى مختلف الحالات والتعامل معها وفقًا للقانون.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن سوق العمل في الإعلام التقليدي لم يعد قادرًا على استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي كليات ومعاهد الإعلام.

وأوضح أن هناك نحو 55 كلية ومعهدًا للإعلام في مصر، بمتوسط يقارب 1000 خريج سنويًا من كل جهة، بما يعادل قرابة 50 ألف خريج يدخلون سوق العمل سنويًا، وهو ما يتجاوز قدرة الوسائل التقليدية مثل التلفزيون والراديو والصحافة الورقية.

وتابع طارق سعدة أن الإعلام الرقمي أصبح يمثل فرصة حقيقية للتوظيف غير التقليدي، حيث يتيح إنشاء منصات وقنوات وإذاعات عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن هذه المنصات الرقمية تفتح آفاقًا واسعة للشباب الموهوبين الذين لا يجدون مكانًا لهم في الإعلام التقليدي، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الاعتماد على المحتوى الرقمي.

وأكد نقيب الإعلاميين أن النجاح في الإعلام الرقمي يتطلب الالتزام بعدة ضوابط، أهمها تقديم محتوى جيد وغير مكرر، وجذاب للمشاهدين والمتابعين، مع مراعاة عدم مخالفة القانون أو العادات والتقاليد أو القيم الدينية.

وشدد على أن هذه الضوابط ضرورية لضمان استمرارية العمل الرقمي وتحقيق النجاح المهني، مؤكدًا على أن النقابة تدعم الشباب في دخول مجال الإعلام الرقمي، وتقدم لهم النصائح والإرشادات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية.

