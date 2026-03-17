اعتمد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 343,954,500 جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه)، كمنحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 229,303 عاملًا على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

وتقرر بدء صرف المنحة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17-3-2026، ولمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في دعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، خاصة في المناسبات الدينية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وأسرهم.

وأكدت وزارة العمل، أن هذه المنحة تُعد جزءًا من حزمة الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة، ويتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام، يضمن حياة كريمة لهذه الفئة التي تسهم بدور مهم في مسيرة البناء والتنمية.

كما دعت الوزارة، المستحقين إلى التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المنحة خلال الفترة المحددة، مؤكدة استمرار جهودها في توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية لهم.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة يصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة



