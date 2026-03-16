هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار الإنسولين

كتب : أحمد جمعة

11:11 م 16/03/2026

حقنة الأنسولين

نفت هيئة الدواء المصرية، ما تم تداوله عبر أحد المواقع التي تدعو إلي إثارة البلبلة بشأن زيادة أسعار أدوية مرض السكر وتحديدًا سعر الإنسولين " أبيدرا"؛ حيث أدعى رفع سعر علبة الإنسولين بنحو 250 جنيهاً خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة، مشيرة إلى أن آخر تحريك لأسعار بعض مستحضرات الإنسولين كان خلال العام الماضي وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة ولم يتم تحريك أسعار الإنسولين منذ أكثر من عام.

ودعت الهيئة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة والتواصل المباشر مع هيئة الدواء المصرية من خلال الخط الساخن 15301 ومن خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

هيئة الدواء الإنسولين أدوية السكر

