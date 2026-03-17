أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد فاعلًا رئيسيًا في التوترات والحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن المشهد الدولي يشهد حالة من الارتباك في ظل السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال تلك المرحلة.

وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten" إن التعامل مع هذه التحولات يتطلب العمل على تصحيح توازنات القوة في المنطقة، بما يضمن حماية المصالح الإقليمية والحفاظ على قدر من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف المفكر السياسي أن إسرائيل لعبت دورًا مهمًا في مسار الصراع، خاصة من خلال عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات إيرانية.

وأوضح أن التقديرات الأمريكية الإسرائيلية كانت تقوم على أن هذه الضربات قد تؤدي إلى خروج احتجاجات داخلية في إيران تسفر عن إسقاط النظام، إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق، مما يشير إلى خطأ في قراءة طبيعة النظام الإيراني وتماسكه الداخلي.

وتابع عبد المنعم سعيد أن الضربات التي تنفذها إيران ضد بعض دول الخليج تمثل أمرًا غير مقبول، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن هذه الهجمات تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتضع دول الخليج في موقف صعب يتطلب حكمة بالغة في التعامل.

وأشار المفكر السياسي إلى أن المنطقة تشهد تحولات كبرى تتطلب من الدول العربية توحيد جهودها وتبني رؤية مشتركة لمواجهة التحديات.

وشدد على ضرورة العمل على تصحيح توازنات القوة بما يضمن حماية المصالح العربية ويحقق الاستقرار المنشود، خاصة في ظل تنامي النفوذ الإيراني والتوسع الإسرائيلي.

