مصادر لمصراوي: رحيل علاء عبدالسلام عن رئاسة دار الأوبرا المصرية

كتب : محمد لطفي

01:21 ص 17/03/2026

الدكتور علاء عبدالسلام

أكّد مصدر مطلع في وزارة الثقافة، رحيل الدكتور علاء عبدالسلام عن رئاسة دار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اختيار رئيس جديد لدار الأوبرا المصرية.

ولفت المصدر، إلى أن الدكتور علاء عبدالسلام، قام بجمع متعلقاته من مكتبه خلال الأيام الماضية، كما تغيب عن جولة الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، التي أجرتها بدار الأوبرا، مؤكدًا أن الوزيرة أعلنت للعاملين بـ الأوبرا أنها بصدد اختيار رئيس جديد لها.

خطة عاجلة لرفع كفاءة المسرحين الصغير والمكشوف

وقامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، منذ أيام بجولة تفقدية بالمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية"، للوقوف على جاهزية مرافقه المختلفة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، في إطار الحرص على الارتقاء بهذا الصرح الثقافي الكبير بما يليق بمكانته وقيمته الفنية والتاريخية.

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة الثقافة مسارح الأوبرا الثلاثة؛ المسرح الكبير، والمسرح الصغير، والمسرح المكشوف، إلى جانب متحف الأوبرا، وقاعات الاستقبال، وقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، وعدد من المكاتب الإدارية وغرف الفنانين، حيث اطلعت على أوضاع التشغيل الحالية وخطط التحديث واحتياجات العاملين.

ووجّهت وزيرة الثقافة برفع كفاءة وتحديث عدد من المرافق داخل دار الأوبرا، والعمل على إعداد سيناريو عرض متحفي جديد لمتحف الأوبرا يسلّط الضوء على تاريخ الأوبرا المصرية، ويربط بين فنونها المختلفة ورموزها التاريخية، مع إبراز مقتنيات المتحف النادرة وتقديمها بصورة عصرية تليق بقيمة هذا التراث الفني.

كما وجّهت بالبدء فورًا في رفع كافة الإشغالات التي تشوّه المظهر الحضاري لهذا الصرح الثقافي الفريد، إلى جانب ترميم اللوحات الفنية، وتوحيد الهوية البصرية لقاعات وبهو دار الأوبرا، وتحسين منظومة الإضاءة بما يعكس الطابع الجمالي والمعماري للمكان.

وأكدت وزيرة الثقافة ضرورة العمل وفق إطار زمني محدد وسريع لرفع كفاءة المسرحين الصغير والمكشوف، مع الاستعداد لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث أنظمة التشغيل الصوتية والبصرية المختلفة، بالتزامن مع خطة تطوير ورفع كفاءة المسرح الكبير المزمع تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون مع هيئة الجايكا اليابانية.

وأشارت الدكتورة جيهان زكي إلى أن الفترة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على المؤسسات الثقافية الكبرى وتطويرها بما يواكب التطور العالمي في إدارة وتشغيل المسارح ودور الفنون، مشددة على أن دار الأوبرا المصرية تمثل أحد أهم منارات القوة الناعمة لمصر، وواجهة حضارية تعكس عراقة الفنون المصرية وتنوعها.

وشددت وزيرة الثقافة على أهمية العمل بروح الفريق بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية، لضمان تنفيذ خطة التطوير وفق أعلى المعايير الفنية، بما يسهم في تعزيز تجربة الجمهور وتقديم خدمات ثقافية وفنية تليق بتاريخ ومكانة دار الأوبرا المصرية.

دار الأوبرا المصرية علاء عبدالسلام وزارة الثقافة

"قريبه قطعه ودفنه في الصحراء".. الأمن يكشف النهاية المأساوية لطفل العاشر
حوادث وقضايا

"قريبه قطعه ودفنه في الصحراء".. الأمن يكشف النهاية المأساوية لطفل العاشر
5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
دراما و تليفزيون

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
مصادر لمصراوي: رحيل علاء عبدالسلام عن رئاسة دار الأوبرا المصرية
أخبار مصر

مصادر لمصراوي: رحيل علاء عبدالسلام عن رئاسة دار الأوبرا المصرية

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد