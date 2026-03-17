كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من غدًا هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة، والسواحل الشمالية 23 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة، وجنوب الصعيد 35 درجة.