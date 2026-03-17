وزير السياحة يبحث تطوير نشاط الغوص مع أعضاء الأنشطة البحرية بشرم الشيخ

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:18 ص 17/03/2026 تعديل في 12:24 ص

وزير السياحة يبحث تطوير نشاط الغوص مع أعضاء الأنشط

عقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم الإثنين، لقاءً مع عدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع العاملين في القطاع السياحي لدعم وتطوير الأنشطة السياحية المتخصصة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة بشأن سبل تطوير نشاط الغوص بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كأحد أهم الوجهات العالمية لممارسة هذا النشاط، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه النشاط، وآليات التغلب عليها بما يضمن استدامته.

كما أكد على أهمية تفعيل دور الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، بما يسهم في تنظيم العمل داخل القطاع السياحي، وتعزيز التنسيق بين الغرف المعنية ذات الصلة بنشاط الغوص وعقد اجتماعات تنسيقية فيما بينهم لمناقشة وبحث التحديات القائمة ووضع حلول عملية وسريعة لها، والتنسيق مع الاتحاد بما يضمن تحسين بيئة العمل ودعم نمو الأنشطة السياحية المختلفة، على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه الاجتماعات، مشدداً على ضرورة التزام كل غرفة بدورها واختصاصاتها بما يحقق التكامل في العمل ويخدم مصلحة الصناعة.

حضر اللقاء السيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد حسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بشرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشرم الشيخ.

وزير السياحة يبحث تطوير نشاط الغوص مع أعضاء الأنشطة البحرية بشرم الشيخ (1)

وزير السياحة شرم الشيخ نشاط الغوص الأنشطة البحرية

