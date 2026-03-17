رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

كتب : محمد نصار

10:38 ص 17/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مُتوجهًا فيها إلى فضيلته بأخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء: "وإننا إذ نستقبلُ هذه المناسبة الكريمة، بعد أيام وليالي المغفرة والرحمات في شهر رمضان المعظم؛ ندعو المولى عز وجل أن يُعيدها على فضيلتكم بموفور الصحة والعطاء، وأن يُديم جهود أزهرنا الشريف لإعلاء قيم الوسطية، وأن يمُن على شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات".

