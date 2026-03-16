أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، على ضرورة حدوث تعاون كبير بين الدول العربية، مضيفًا أن الدول العربية لابد أن تنحى كل الخلافات وتتوحد.

وشدد موسى على أن هذا هو وقت الوحدة العربية، التي يجب أن تكون بمفهوم العصر الحديث، خاصة مع تطور تقنيات الحروب واختلاف أساليب القتال.

وأضاف أحمد موسى أن مصر تتحرك بمنتهى القوة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعدة اتصالات اليوم بزعماء الدول العربية، مؤكدًا أن موقف مصر لم يتغير، فهو موقف ثابت وداعم لكل دول الخليج.

وأوضح أن الموقف المصري واضح بالنسبة لهذه الحرب، وبالنسبة لإيران فإن مصر ترفض أي عدوان إيراني على الدول العربية.

وتابع أن الموقف المصري مستمر طوال الوقت ولم يتغير، قائلاً: "أنا أكتب عن إيران منذ 30 عامًا، وما أقوله اليوم هو نفس الموقف، لأن موقفنا من هذا الأمر واضح، ونرى ما يحدث منذ سنوات". وأشار إلى أن ما يحدث اليوم في الحرب على إيران نتحدث عنه منذ عام 2005، وأنه كتب عن ذلك في كتابه "أسرار".

وأشار أحمد موسى إلى أن الجيش المصري العظيم يعرف جيدًا معنى الحروب الحديثة، موضحًا أن تقنيات الحروب أصبحت مختلفة تمامًا.

وكشف أن تكلفة صاروخ الدفاع الجوي الأمريكي تصل إلى 12 مليون دولار، بينما قد يصل ثمن الطائرة المسيرة إلى 12 ألف دولار فقط، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الجيوش في العصر الحديث.

وأكد الإعلامي أحمد موسى على أن الحرب "لن تنتهي اليوم أو غدًا ولا بعد العيد، ومش أقل من شهر كمان".

ودعا إلى التكاتف العربي الكامل لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أن المنطقة يجب أن يكون فيها تعاون بين الشعوب والدول العربية بالكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار.

