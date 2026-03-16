أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الشاب عبدالرحمن مدحت، الذي طرح تساؤلًا حول إمكانية إتمام الزواج "إلكترونيًا" في ظل العصر الرقمي الحالي.

وقال جمعة خلال تقديمه برنامج "نور الدين والشباب" المذاع على قناة "cbc" إن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو التحول الرقمي، لكن قضية الزواج تختلف نظرًا لحساسيتها الشديدة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن العائق الأساسي حاليًا هو "الأمن السيبراني" ومخاطر "الذكاء الاصطناعي"، حيث يجب التأكد بنسبة 100% أن الطرف الآخر حقيقي وليس مجرد تلاعب تقني.

وأوضح أن هذا التأكد ضروري لضمان التقاء إرادتين حقيقيتين بشكل يقيني لا يحتمل الشك، لأن الزواج ليس مجرد إجراء شكلي بل عقد له آثار عميقة.

وتابع الدكتور علي جمعة أن الزواج ليس مجرد "ورقة وقلم ومأذون"، بل هو نظام متكامل يحفظ حقوق الناس.

وأكد أن الشريعة أحاطت الزواج بضوابط مشددة لأنه يترتب عليه آثار شرعية وقانونية جسيمة، منها إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب، وتحديد الميراث، والنفقة، بالإضافة إلى تحديد المحرمات من النساء.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الزواج "عملية اجتماعية عميقة" تتطلب ضمانات أمنية رقمية كاملة قبل إقرارها إلكترونيًا.

وأوضح أن مجرد توفر التقنية لا يعني صلاحيتها لتطبيق مثل هذه العقود الحساسة، خاصة مع وجود مخاطر الاختراق والتزوير الإلكتروني.

وأكد الدكتور علي جمعة على أن الفكرة قد تكون قابلة للدراسة مستقبلًا إذا توفرت الضمانات التقنية الكافية، لكنها في الوقت الحالي غير ممكنة نظرًا للتحديات الأمنية والتقنية.

ودعا الشباب إلى التمسك بالطرق التقليدية الموثوقة للزواج، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق المقاصد الشرعية.

