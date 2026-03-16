إعلان

هل يجوز الزواج إلكترونيًا تماشيًا مع التطور الرقمى؟.. على جمعة يجيب

كتب : داليا الظنيني

11:46 م 16/03/2026

الدكتور علي جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الشاب عبدالرحمن مدحت، الذي طرح تساؤلًا حول إمكانية إتمام الزواج "إلكترونيًا" في ظل العصر الرقمي الحالي.

وقال جمعة خلال تقديمه برنامج "نور الدين والشباب" المذاع على قناة "cbc" إن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو التحول الرقمي، لكن قضية الزواج تختلف نظرًا لحساسيتها الشديدة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن العائق الأساسي حاليًا هو "الأمن السيبراني" ومخاطر "الذكاء الاصطناعي"، حيث يجب التأكد بنسبة 100% أن الطرف الآخر حقيقي وليس مجرد تلاعب تقني.

وأوضح أن هذا التأكد ضروري لضمان التقاء إرادتين حقيقيتين بشكل يقيني لا يحتمل الشك، لأن الزواج ليس مجرد إجراء شكلي بل عقد له آثار عميقة.

وتابع الدكتور علي جمعة أن الزواج ليس مجرد "ورقة وقلم ومأذون"، بل هو نظام متكامل يحفظ حقوق الناس.

وأكد أن الشريعة أحاطت الزواج بضوابط مشددة لأنه يترتب عليه آثار شرعية وقانونية جسيمة، منها إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب، وتحديد الميراث، والنفقة، بالإضافة إلى تحديد المحرمات من النساء.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الزواج "عملية اجتماعية عميقة" تتطلب ضمانات أمنية رقمية كاملة قبل إقرارها إلكترونيًا.

وأوضح أن مجرد توفر التقنية لا يعني صلاحيتها لتطبيق مثل هذه العقود الحساسة، خاصة مع وجود مخاطر الاختراق والتزوير الإلكتروني.

وأكد الدكتور علي جمعة على أن الفكرة قد تكون قابلة للدراسة مستقبلًا إذا توفرت الضمانات التقنية الكافية، لكنها في الوقت الحالي غير ممكنة نظرًا للتحديات الأمنية والتقنية.

ودعا الشباب إلى التمسك بالطرق التقليدية الموثوقة للزواج، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق المقاصد الشرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي جمعة نور الدين والشباب الزواج الإلكتروني التحول الرقمي

أحدث الموضوعات

اقتصاد

وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

شئون عربية و دولية

أكسيوس: الندم يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران.. ومخاوف من فخ التصعيد
أخبار مصر

تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار

رياضة محلية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
دراما و تليفزيون

"عامل الدور أحسن من محمود عزت".. تعليقات الجمهور على مشهد شريف منير في

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد