إعلان

خالد الجندي يوضح دلالات تأخر نزول الوحي في حادثة الإفك

كتب : حسن مرسي

09:34 م 16/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تأخر نزول الوحي في بعض المواقف الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دلالات عقدية عظيمة، ويؤكد أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى وليس من تأليف النبي كما يدعي البعض.

وقال الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" إن من أبرز هذه المواقف حادثة الإفك التي تعرضت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها لاتهامات باطلة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الأمر ظل قرابة شهر كامل دون نزول الوحي، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حالة شديدة من الحزن والألم بسبب ما قيل في حق زوجته الطاهرة البريئة.

وأوضح أن السيدة عائشة رضي الله عنها عادت إلى بيت أبيها في تلك الفترة، وكانت الأزمة شديدة الوطأة على النبي، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُظهر بوضوح أن النبي لم يكن يستطيع أن يقول شيئًا من عنده أو يتقول على الله.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن تأخر الوحي كان دليلًا واضحًا على أن القرآن من عند الله تعالى، لأن النبي لو كان يتقول لكان من السهل أن يعلن براءة السيدة عائشة في اليوم التالي مباشرة وينتهي الأمر.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل منتظرًا حكم الله حتى نزلت آيات سورة النور التي أعلنت براءة السيدة عائشة رضي الله عنها.

وأشار إلى أن الأمر نفسه ظهر في تأخر الوحي في مواقف أخرى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام: "ما أبطأك عني؟"، فجاء الجواب في قوله تعالى: "وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا".

وأوضح أن هذا يبين أن جبريل نفسه لا ينزل بالوحي إلا بأمر الله تعالى، مما يعزز يقين المؤمن بأن القرآن كلام الله وليس كلام بشر.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هذه المعاني تعلم المؤمن درسًا مهمًا في الصبر وعدم استعجال الفرج، لأن كل شيء عند الله بقدر معلوم. واستشهد بقوله تعالى: "وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ".

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا المعنى، فقد قال للسيدة أم حبيبة عندما دعت الله أن يمتعها بزوجها وأبيها وأخيها: "إنك سألتِ الله آجالًا مضروبة وأرزاقًا مقسومة، لا يتقدم شيء قبل أجله ولا يتأخر عنه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد الجندي لعلهم يفقهون DMC حادثة الإفك تأخر الوحي السيدة عائشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر بعد شائعات تدهور حالته الصحية
زووم

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر بعد شائعات تدهور حالته الصحية
أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
أخبار المحافظات

أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
ماذا قال عمر علي بعد فوزه بتصويت الجمهور في "دولة التلاوة"؟
أخبار وتقارير

ماذا قال عمر علي بعد فوزه بتصويت الجمهور في "دولة التلاوة"؟

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
رمضان ستايل

لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك