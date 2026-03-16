أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تأخر نزول الوحي في بعض المواقف الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دلالات عقدية عظيمة، ويؤكد أن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى وليس من تأليف النبي كما يدعي البعض.

وقال الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" إن من أبرز هذه المواقف حادثة الإفك التي تعرضت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها لاتهامات باطلة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الأمر ظل قرابة شهر كامل دون نزول الوحي، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حالة شديدة من الحزن والألم بسبب ما قيل في حق زوجته الطاهرة البريئة.

وأوضح أن السيدة عائشة رضي الله عنها عادت إلى بيت أبيها في تلك الفترة، وكانت الأزمة شديدة الوطأة على النبي، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُظهر بوضوح أن النبي لم يكن يستطيع أن يقول شيئًا من عنده أو يتقول على الله.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن تأخر الوحي كان دليلًا واضحًا على أن القرآن من عند الله تعالى، لأن النبي لو كان يتقول لكان من السهل أن يعلن براءة السيدة عائشة في اليوم التالي مباشرة وينتهي الأمر.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل منتظرًا حكم الله حتى نزلت آيات سورة النور التي أعلنت براءة السيدة عائشة رضي الله عنها.

وأشار إلى أن الأمر نفسه ظهر في تأخر الوحي في مواقف أخرى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام: "ما أبطأك عني؟"، فجاء الجواب في قوله تعالى: "وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا".

وأوضح أن هذا يبين أن جبريل نفسه لا ينزل بالوحي إلا بأمر الله تعالى، مما يعزز يقين المؤمن بأن القرآن كلام الله وليس كلام بشر.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هذه المعاني تعلم المؤمن درسًا مهمًا في الصبر وعدم استعجال الفرج، لأن كل شيء عند الله بقدر معلوم. واستشهد بقوله تعالى: "وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ".

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا المعنى، فقد قال للسيدة أم حبيبة عندما دعت الله أن يمتعها بزوجها وأبيها وأخيها: "إنك سألتِ الله آجالًا مضروبة وأرزاقًا مقسومة، لا يتقدم شيء قبل أجله ولا يتأخر عنه".

