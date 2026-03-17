توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.