إعلان

سحب منخفضة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:00 ص 17/03/2026

برودة الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

الأرصاد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة مائية رذاذ الأرصاد طقس

أحدث الموضوعات

الكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت في كأس مصر
شئون عربية و دولية

دراما و تليفزيون

رياضة عربية وعالمية

أخبار المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

