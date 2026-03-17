أعلنت إدارة الشحن بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إمكانية متابعة المشترك لاستهلاكه من الكهرباء بدقة عالية من خلال عداد الكهرباء بالكيلووات/ساعة (kWh)، مؤكدة أن هذه الميزة تمثل الهدف الأساسي من العداد مسبق الدفع، لما تسهم به في مساعدة المشتركين على ترشيد الاستهلاك.

طرق متابعة استهلاك عداد الكهرباء بالكيلو وات ساعة

وحددت إدارة الشحن بالشئون التجارية 3 طرق يمكن من خلالها أن يتابع المشترك استهلاكه بالكيلو وات ساعة كالتالي:-

عند الضغط على الزر الرئيسي للعداد، ابحث عن الشاشات التي تعرض وحدة القياس ك.و.س أو kWh:

- شاشة الاستهلاك الكلي: تظهر إجمالي ما استهلكه العداد منذ تركيبه.

- شاشة استهلاك الشهر الحالي:

توفر أغلب عدادات 2026 شاشة مخصصة تعرض كم كيلو وات استهلكت منذ بداية الشهر الحالي (تصفر تلقائياً يوم 1 في الشهر).

- شاشة استهلاك الشهر الماضي:

تتيح لك المقارنة بين استهلاكك الحالي واستهلاك الشهر السابق لمعرفة مدى نجاحك في الترشيد.

عبر تطبيقات الهاتف (خاصية NFC)

وتعد طريقة تطبيقات الهاتف هي الطريقة الأكثر تفصيلاً في عام 2026 عند وضع الكارت على هاتفك المحمول وإستخدام تطبيقات مثل (سهل، خالص، أو تطبيق شركة الكهرباء)، تظهر لك لوحة بيانات (Dashboard).

- افتح تطبيق الشحن (مثل سهل أو خالص أو تطبيق شركة الكهرباء).

- ضع الكارت على ظهر الهاتف ليتم قراءته.

حساب الاستهلاك اليومي (طريقة يدوية دقيقة)

وإذا أردت معرفة استهلاكك خلال 24 ساعة الماضية:

- سجل رقم الاستهلاك الكلي (kWh) في ساعة محددة (مثلاً 9 صباحاً).

- في اليوم التالي في نفس الساعة، سجل الرقم الجديد.

- اطرح الرقم القديم من الجديد؛ الناتج هو استهلاك منزلك الفعلي بالكيلو وات خلال يوم واحد.