سامح شكري: وقف الحرب سيرفع أعباء أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود

كتب : حسن مرسي

11:48 م 16/03/2026

السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وقف الحرب وإنهاء الأعمال العدائية من شأنهما رفع الأعباء المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية وارتفاع أسعار الوقود.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إنهاء الصراعات في المنطقة سينعكس إيجابًا على استقرار أسواق الطاقة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف وزير الخارجية السابق أنه قد يكون هناك جهد يُبذل من قبل بعض الدول للتعامل مع قضية إغلاق أو عدم وجود الحركة المعتادة لبواخر الطاقة في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن الأمر في الحقيقة تكتنفه الكثير من التحديات، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة وتدفق الطاقة.

وتابع السفير سامح شكري أن دول الخليج تمارس سياسة ضبط النفس وتمتلك القدرة الدفاعية اللازمة لحماية أمنها ومصالحها.

وأشاد بالتعامل الحكيم للدول الخليجية وعدم انجرافها نحو توسيع رقعة الأزمة والأعمال العسكرية، معتبرًا أن هذا الأمر يطمئن إلى عدم الانزلاق إلى ما قد يأتي بأضرار أكبر على الدول العربية الشقيقة.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن استمرار التصعيد العسكري يهدد استقرار المنطقة بأكملها، ويزيد من تعقيد أزمة الطاقة العالمية.

وأكد على ضرورة تغليب لغة الحكمة والحوار للوصول إلى حلول سلمية تحفظ مصالح جميع الأطراف وتحقق الاستقرار المنشود.

وأكد السفير سامح شكري على أن مصر تدعم كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإنهاء الصراعات في المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة، وتجري اتصالاتها مع مختلف الأطراف من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مصالح الدول العربية.

سامح شكري: "مجلس السلام" يتجاوز أزمة غزة ويهدف لفرض نظام إقليمي جديد

سامح شكري: العالم قد يعود لعصور الاستعمار بسبب "لغة القوة" وتجاوز القانون

أحدث الموضوعات

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
أخبار المحافظات

أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
رياضة محلية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
دراما و تليفزيون

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد