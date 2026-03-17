توفيت مساء أمس الاثنين، الدكتورة هالة أحمد فؤاد، أستاذة الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، أرملة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق.

وتقام صلاة الجنازة اليوم، بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

ونعاها عدد كبير من الكتاب والمثقفين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

والراحلة من أبرز المتخصصين في الفلسفة الإسلامية والتصوف، واهتمت بدراسة أعمال أبي حيان التوحيدي وابن عربي، وقدمت إسهامات فكرية مهمة من خلال مؤلفاتها ودراساتها، من بينها كتاب "التوحيدي.. الغفلة.. الانتباه"، و"قراءات صوفية في أدب نجيب محفوظ"، و"المثقف بين السلطة والعامة".

وأعلنت الدكتورة هالة فؤاد، عام 2022، عن تحويل بيت الدكتور جابر عصفور في ٦ أكتوبر إلى مكتبة عامة ترسيخا للإستراتيجية الثقافية التي قدمها الدكتور المفكر الراحل خلال مسيرته الفكرية.