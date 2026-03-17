الزراعة: فتح السوق السلفادوري أمام صادرات "الليمون المصري"

كتب : محمد نصار

10:34 ص 17/03/2026

صادرات الليمون

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر من محصول "الليمون"، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية وتنويع الوجهات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان، أن هذا الاعتماد جاء تتويجًا لاتفاق فني شامل بين جهازي الحجر الزراعي في كلا البلدين، وبعد سلسلة من المفاوضات المكثفة التي استهدفت التأكد من مطابقة المنتج المصري لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية الدولية.

وجاء هذا الإعلان عقب مشاركة وفد الإدارة المركزية للحجر الزراعي في اجتماعات الدورة العشرين لهيئة تدابير الصحة النباتية، حيث ساهم ذلك المحفل الدولي بشكل كبير في تعزيز الروابط التجارية وفتح آفاق جديدة للمصدرين المصريين في دول أمريكا الوسطى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذا النجاح هو نتاج لقاءات فنية ثنائية عُقدت مع الجانب السلفادوري وممثلي عدة دول أخرى لمتابعة ملفات فتح الأسواق، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية قوية لفتح أسواق إضافية أمام مختلف السلع الزراعية المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي إطار الخطوات التنفيذية لبدء التصدير، أصدر الحجر الزراعي المصري المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والذي يتضمن كافة الضوابط الفنية واشتراطات الصحة النباتية الخاصة بالسوق السلفادوري، كما تم تعميم هذا المنشور على جميع مكاتب الحجر الزراعي والموانئ، بالإضافة إلى إخطار المصدرين لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.

وأكدت وزارة الزراعة، التزامها بمواصلة دعم منظومة التكويد والرقابة على الصادرات، بما يضمن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات السلعية.

صادرات الليمون الزراعة الصادرات الزراعية

