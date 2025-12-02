تصوير - نادر نبيل:

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع المخالفات والانتهاكات في انتخابات مجلس النواب 2025 لن تمر دون محاسبة، وأن الهيئة تعمل بكامل الشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام المواطنين.

وقال بدوي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إن الهيئة تتلقى أي شكاوى تتعلق بمخالفات انتخابية أو محاولات التأثير على سير العملية الانتخابية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فور التأكد من صحة البلاغات.

وأضاف رئيس الهيئة أن دور الهيئة لا يقتصر على إدارة الانتخابات والإشراف عليها، بل يشمل متابعة الالتزام بالقوانين والضوابط الانتخابية على مستوى جميع الدوائر والمحافظات، سواء أثناء التصويت أو خلال مرحلة إعلان النتائج أو جولة الإعادة، مؤكدًا أن أي مخالفة يتم التعامل معها بحزم وفقًا للقانون.

وأشار بدوي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات توفر كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لمراقبة العملية الانتخابية، بما في ذلك فرق الرصد والمتابعة، لضمان تطبيق الإجراءات الانتخابية بشكل منظم وتسهيل ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية بحرية وأمان.

وأوضحت الهيئة أن أي شخص يثبت تورطه في مخالفة انتخابية، سواء كان مرشحًا أو موظفًا أو أي طرف آخر، سيواجه المساءلة القانونية وفق أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014، واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات.

وختامًا شدد بدوي على أهمية وعي الناخبين والمواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بحماية حقوق الناخبين وضمان سير الانتخابات في أجواء شفافة ونزيهة.

تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

عدد الدوائر الانتخابية: 73 دائرة

عدد المرشحين على المقاعد الفردية: 1316 مرشحًا

نظام القوائم: مخصص له 142 مقعدًا، وتترشح قائمة واحدة باسم "الوطنية من أجل مصر" بعدد 40 مرشحًا في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و102 مرشحًا في قطاع شرق الدلتا

أبرز المحافظات وعدد المرشحين فيها:

القاهرة: 19 دائرة، 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر، 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر، 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر، 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر، 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر، 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر، 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان، 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان، 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر، 36 مرشحًا

السويس: دائرة واحدة، 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان، 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان، 12 مرشحًا